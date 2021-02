Copa del Rey: Soldado insulta Koeman

E’successo di tutto e di più, mercoledì sera, nel concitato finale dei quarti di finale di Copa del Rey a Granada. Riavvolgiamo il nastro e partiamo dal minuto 88 quando i padroni di casa sono in vantaggio per 2-0 sul Barcellona di Messi e co. grazie ai gol di Kenedy e Soldado. Messi offre un assist a Griezmann che non ci pensa due volte ad accorciare il risultato: il Barca ha un minuto più recupero per tentare l’impresa che puntualmente avviene al 92° grazie ad un gol di Jordi Alba.

Partita ai supplementari e vittoria dei Blaugrana grazie ad un altro gol ciascuno di Griezmann e Jordi Alba e la rete di De Jong che fissano il risultato sul 5-3 per il Barcellona.

Nel finale, però, il clima è diventato incandescente tanto che l’attaccante dei padroni di casa, Roberto Soldado, avrebbe attaccato verbalmente il tecnico del Barça Ronald Koeman: “Cretino, cretino, sei un clown ti manca l’umiltà”. Non è la prima volta che i due si scontrano, dato che nell’ultimo incrocio di campionato ci sarebbe stato un battibecco, con tanto di minaccia di risolvere la contesa negli spogliatoi.

OMNISPORT | 05-02-2021 16:07