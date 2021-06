Coppa America: la Colombia di Cuadrado perde contro il Perù

Niente da fare per la Colombia, che cade 2-1 contro il Perù. Ai Cafeteros non basta la buona prova di Cuadrado. La classifica del Gruppo B vede ora il Brasile in testa con 6 punti, la Colombia seconda con 4, poi seguono Perù, Venezuela ed Ecuador rispettivamente con 3, 2 e un punto. Da sottolineare l’ottima prestazione di Gianluca Lapadula, bravo a battagliare con i centrali avversari. Staffetta, invece, tra i due atalantini Zapata-Muriel. Il vantaggio degli ospiti arriva con Pena, che al 17′ porta avanti il Perù. La Colombia, che poco prima aveva sfiorato il vantaggio proprio con lo juventino Cuadrado, è costretta a rincorrere. Il pari arriva a inizio ripresa e porta la firma dell’ex Livorno Borja, freddo a trasformare dal dischetto. La gioia dei Cafeteros dura poco: Mina si rende, suo malgrado, protagonista della gara con un rocambolesco autogol sugli sviluppi di un calcio piazzato in area colombiana. Il Perù si rintana dietro e difende con ordine. La Colombia non riesce a sfondare. All’Estadio Olimpico Pedro Ludovico finisce 1-2.

Pareggio show invece tra Venezuela ed Ecuador. La Vinotinto conquista il suo secondo punto nel Gruppo B fermando sul 2-2 La Tricolor dopo il pareggio a reti bianche contro la Colombia della scorsa sfida. Un risultato pirotecnico, frutto di una sfida emozionante fino all’ultimo secondo. Il Venezuela si trova costretto a rincorrere per ben due volte, con Preciado, al 39′, e Plata, al 71′, che portano avanti l’Ecuador. Per la Vinotinto ci pensa prima Pena a firmare il momentaneo 1-1 dopo tre minuti dal suo ingresso, poi al 91′ è Ronald Hernandez a far partire la festa con un guizzo che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Un pareggio importantissimo che testimonia la voglia di lottare del Venezuela, costretto a fare i conti con il focolaio Covid che ha colpito la squadra prima dell’inizio della Coppa America.

OMNISPORT | 21-06-2021 10:46