Coppa Davis 2022, David Ferrer fa pretattica

Si avvicina sempre più la fase finale della Coppa Davis le cui Finali saranno di scena a Malaga (Spagna) dal 22 al 27 novembre.

Prima che si alzi il sipario, non poteva mancare un autorevole parere come quello del nuovo direttore ufficiale del torneo, ovvero quello di David Ferrer che questa estate ha preso il posto di Albert Costa.

Il 40enne nativo di Alicante ha avuto una carriera molto buona, visto che è stato in grado di spingersi al n.3 del mondo e di vincere 27 titoli dal 2000 in un periodo nella quale imporsi era decisamente complicato per la presenza di tennisti di altissimo livello come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic all’apice del loro percorso agonistico.

Ferrer proprio nelle ultime ore, si è voluto esprimere sulle favorite per la vittoria finale in Davis. A detta dell’ex giocatore iberico, l’Italia è in cima alla lista: “Senza i russi, la mia preferita la squadra azzurra. Hanno messo insieme un gruppo di giocatori molto interessante e hanno tante possibilità di vincere. Vanno considerati, comunque, anche gli Stati Uniti, la Spagna e la Croazia“, il pensiero di Ferrer.

Gli azzurri incontreranno proprio gli Stati Uniti nel primo scontro a Malaga, mentre i croati giocheranno contro gli iberici, privi di Nadal.