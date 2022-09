Coppa Davis 2022: forfait del tedesco Zverev

12-09-2022 14:45

Niente da fare, questo 2022 per Alexander Zverev è una anno da dimenticare. Dopo il pesante infortunio di Parigi, al Roland Garros, il campione tedesco deve dire addio anche alla Coppa Davis.

La Germania inserita nel gruppo C ad Amburgo perde uno dei suoi protagonisti più importanti. La causa dell’assenza è data da un ulteriore problema fisico che potrebbe tenerlo lontano qualche tempo. Stando a quanto riportano le cronache, la rinuncia di Zverev non sarebbe legata strettamente alla lesione a Parigi, quanto a un edema osseo che non pochi dolori gli ha creato in avvicinamento a questo evento.

Chi sostituirà Alexander? Il profilo prescelto dal ct tedesco dovrebbe essere quello di Yannick Hanfmann, ma a preoccupare l’ambiente teutonico, è questa ulteriore rinuncia di Zverev, per una criticità su cui i tempi di recupero non è dato sapere.