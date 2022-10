Coppa Davis 2022: i convocati della Spagna

24-10-2022 14:40

Sta per alzarsi il siaprio sulle finali di Coppa Davis in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga. La Spagna, padrona di casa, è senza dubbio tra le formazioni favorite per il titolo.

La prima sfida da affrontare per gli iberici sarà contro la Croazia, finalista l’anno passato. Sergi Bruguera, capitano della Spagna, dovrà tener conto della forza di una squadra che non ha fenomeni tra le proprie fila, ma eccellenti tennisti: in singolare Marin Cilic e Borna Coric saranno da temere, per non parlare della forza del doppio formato da Mate Pavic e Nikola Mektic.

Carlos Alcaraz, Pablo Carreno Busta, Roberto Bautista Agut e Marcel Granollers: questi sono i nomi scelti dal ct, dei giocatori che prenderanno parte alla competizione. Il nome del quinto uomo non è stato rivelato e la scelte saranno su uno tra Alejandro Davidovich, Pedro Martínez e Albert Ramos Vinolas. La notizia è che per la prima volta, non ci sarà Rafael Nadal.

Il maiorchino ha ripreso i propri allenamenti nella sua Academy per preparare nel migliore dei modi l’ultima fase del 2022, ovvero prendere parte al Masters1000 di Parigi-Bercy prima delle ATP Finals di Torino. “Rafa mi aveva detto a inizio anno di non contare su di lui. C’è sempre stato, ma non quest’anno. Può scegliere, anche perché ha già vinto in passato questa competizione“, le parole del ct Sergi Bruguera.