Coppa Davis 2022: sarà la Slovacchia la prima avversaria dell'Italia

05-12-2021 14:43

L’Italia di Coppa Davis, dopo la sconfitta contro la Croazia nei quarti di finale delle Finali del Gruppo Mondiale, ricomincerà la sua avventura nella competizione sportiva a squadre più antica del mondo il 4-5 marzo 2022 contro la Slovacchia. E’ questo l’avversario capitato in sorte agli azzurri, che lo affronteranno nel turno preliminare di qualificazione alle finali che si disputeranno a novembre dell’anno prossimo.

Un ostacolo tutto sommato abbordabile per gli azzurri, che oltre che su Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, per non parlare di Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, potranno contare, almeno si spera, su un Matteo Berrettini in buone condizioni. Gli slovacchi hanno attualmente Alex Molcan numero 88 del mondo, Norbert Gombos numero 116, Andrej Martin numero 120 e Jozef Kovalik, numero 149. Pertanto i ragazzi di Filippo Volandridovranno cercare di chiudere la pratica già nei due singolari, dove partiranno nettamente favoriti, per evitare rischi nel doppio conclusivo.

