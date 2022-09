Coppa Davis, Berrettini: "A Malaga vorrei tantissimi tifosi azzurri"

19-09-2022 11:28

L’Italia ha chiuso come prima nel Girone A della Coppa Davis e il punto decisivo è stato messo a segno da Matteo Berrettini. Il tennista romano ha infatti battuto Ylmer due set a zero, col punteggio di 6-4, 6-4 consentendo appunto al team azzurro di passare come primi qualificati.

“Scendere in campo a risultato ormai già acquistio non è mai semplice. Nonostante questo volevamo vincere perché vogliamo dimostrare che ogni volta che scendiamo in campo siamo avvelenati, abbiamo voglia di vincere smepre contro chiunque. Mi soffermo a aprlare del pubblico che è stato meraviglioso, fantastico. Ho sfruttato un’atmosfera magica, ma del resto la Davis è questa, la gente e il tifo è caldissimo. A Malaga mi piacerebbe vedere tantissimi tifosi italiani, sarei anche disposto a apgare di tasca mia, pur di vederli tifare per noi sugli spalti”.

A Malaga gli azzurri troveranno gli USA. Rispetto ma nessun timore da parte del capitano Volandri: “Sono tosti, forti e poi possono contare su Tiafoe, semifinalista agli utlimi US Open. Sarà una sfida difficile, ma non penso impossibile. Anche loro non credo siano troppo felici di giocare contro di noi”.