26-11-2021 21:42

Punto di consolazione per gli Stati Uniti, che in serata si impongono nel doppio e rendono meno amaro il ko contro l’Italia all’esordio in Coppa Davis. L’accoppiata formata da Rajeev Ram e Jack Rock ha steso il duo azzurro composto da Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.

Gli americani si sono imposti in due set con i parziali di 7-6(5) 6-2. Sabato la squadra di Volandri dovrà vincere contro la Colombia per assicurarsi il pass per i quarti di finale.

OMNISPORT