Coppa Davis, l'Italia vince la sfida con la Croazia

14-09-2022 19:47

Arriva il secondo punto per l’Italia nella sfida di Coppa Davis contro la Croazia. Gli Azzurri ottengono così la vittoria nel primo match del gruppo A di Bologna grazie al successo di Matteo Berrettini nel suo singolare su Borna Coric, dopo quello di Lorenzo Musetti su Borna Gojo.

Vittoria in tre set in rimonta per Berrettini, che cede il primo set al tie-break 7-6. Poi però trova ritmo e concede davvero poco a Coric portandosi a casa il secondo 6-2 e il terzo 6-1. L’ultimo dei tre incontri della sfida dell’Unipol Arena, il doppio, non influirà così sul risultato finale.

A scendere in campo Simone Bolelli e Fabio Fognini contro la coppia composta da Nikola Mektic e Mate Pavic. Dopo la Croazia nel girone di Bologna, per gli Azzurri ci saranno le sfide con Argentina e Svezia dove tornerà Jannik Sinner.