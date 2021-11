Coppa Davis, prima giornata: vincono Svezia, Croazia e Francia

25-11-2021 23:55

Si sono svolti i primi tre incontri delle finali del Gruppo Mondiale di Coppa Davis. Per il gruppo B e per il gruppo D la Svezia e la Croazia hanno battuto per 3-0 rispettivamente il Canada a Madrid e ò’Australia a Torino, mentre per il gruppo C a Innsbruck la Francia ha avuto bisogno del doppio per portare a casa il punto decisivo contro la Repubblica Ceca grazie ai suoi due fuoriclasse della specialità Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut, freschi vincitori delle ATP Finals a Torino.

