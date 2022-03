Coppa Davis: Sinner porta in vantaggio l'Italia contro la Slovacchia

04-03-2022 19:37

Alla NTC Arena di Bratislava Jannik Sinner soffre per due ore contro Norbert Gombos, 99 posizioni dietro di lui in classifica mondiale, 11 contro 110, ma alla fine riesce a batterlo col punteggio di 6-4 4-6 6-4 portando in vantaggio l’Italia contro la Slovacchia nell’incontro di playoff per accedere alle fasi finali del Gruppo Mondiale di Coppa Davis.

Nel primo set il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria non concede neanche una palla break e strappa il servizio al suo avversario nel quinto game e poi va anche 2-0 nel secondo set. La partita sembra quasi decisa e invece Gombos, sospinto dal pubblico di casa, rimonta sul 2-2 e poi nel decimo game opera il break che allunga la partita al terzo set.

L’equilobrio regna sovrano nel parziale decisivo, con lo slovacco che però deve salvare una palla break nel quinto game, ma poi nel nono cede il servizio per un’autentica sassata di dritto di Sinner che poco dopo chiude la pratica portando gli azzurri sull’1-0.

“Credo che lui stesse giocando molto bene – ha detto Sinner a fine match a proposito di Gombos -. La scorsa volta che abbiamo giocato contro era tanto tempo fa ma comunque era stata una partita molto tosta quindi mi aspettavo una partita dura. A lui piacciono questi campi dove la palla non rimbalza tantissimo, piacciono anche a me, ho sentito che la palla non usciva come volevo, lui di rovescio giocava molto bene e io ho provato a ricambiarla molto sul dritto”.

“C’è stato quel game sul 30 pari (sul 2-1 del secondo set, ndr) che ho sbagliato l’attacco e da quel punto lì la partita è cambiata, poi lui si è sentito sempre meglio, ha tirato molto di più, al terzo ho provato a spingere un po’ di più e fortunatamente sono riuscito a prendere il primo punto per l’Italia”, ha concluso Sinner, che è a quota quattro vittorie su quattro match di singolare in Coppa Davis.

Ora tocca a Lorenzo Sonego, numero 21 del mondo, nettamente favorito contro Filip Horansky, numero 203, che gioca al posto di Alex Molcan positivo al Covid-19, e speriamo che il torinese non si complichi la vita da solo, come purtroppo spesso gli capita.

OMNISPORT