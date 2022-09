Coppa Davis, Volandri non si nasconde: "L'Italia c'è, vogliamo la fase finale"

13-09-2022 10:24

Archiviati i tornei dello Slam con il trionfo di Carlos Alcaraz agli US Open l’inizio della stagione indoor è introdotto dalla fase a gironi della Coppa Davis 2022.

L’Italia di Filippo Volandri si avvicina all’evento con notevoli ambizioni, nonostante la stagione delle due stelle nostrane della racchetta, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, abbia evidenziato luci ed ombre.

All’Unipol Arena di Bologna gli Azzurri saranno impegnati da mercoledì 14 settembre nel girone con Argentina, Croazia e Svezia, che metterà in palio due posti per la fase ad eliminazione diretta in programma in Spagna tra il 21 e il 27 novembre.

L’Italia parte favorita insieme a quella Croazia che nel 2021 interruppe la marcia di SInner e compagni proprio ai quarti di finale e lo stesso Volandri in conferenza stampa ha fissato senza nascondersi il traguardo minimo della squadra: “L’obiettivo numero 1 è andare a Malaga. Giocare in casa è un onore e una responsabilità, ma vogliamo proseguire il percorso di crescita avviato un anno fa a Torino”.

Proprio un anno fa contro la Croazia il forfeit di Berrettini, fermato dai problemi agli addominali che lo costrinsero al ritiro durante le ATP Finals, finì per penalizzare l’Italia, che ora si presenta al completo.

Volandri punterà su Matteo e Sinner in singolare, con Lorenzo Musetti prima riserva, e sul collaudato duo Bolelli-Fognini in doppio: “Finalmente la squadra è al completo, anche se Sinner ha speso tantissimo e ha avuto un problemino alla caviglia contro Ivashka e anche contro Alcaraz. Berrettini sta bene, va alla velocità della luce” ha specificato il capitano azzurro.