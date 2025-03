Albo d’oro Coppa del mondo generale di sci femminile: Proell dominatrice, Brignone fa il bis

L’albo d’oro della coppa del mondo di sci femminile viene stilato dal 1967 con la vittoria della canadese Nancy Green: due successi per l’Italia entrambi firmati da Federica Brignone

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Coppa del Mondo generale di sci femminile viene assegnata alla sciatrice che nel corso di una stagione ha conquistato più punti. Una classifica che viene stilata tenendo conto dei piazzamenti nelle quattro discipline principali (discesa, superG, gigante e slalom), nel corso del tempo però nella lista si sono aggiunti anche altri eventi come la combinata o il parallelo.

L’albo d’oro della Coppa del mondo di sci femminile

Stagione Vincitrice Nazione

1966/1967 Nancy Green Canada 1967/1968 Nancy Green Canada 1968/1969 Gertrud Gabl Canada 1969/1970 MIchele Jacot Francia 1970/1971 Annemarie Moser-Pröll Austria 1971/1972 Annemarie Moser-Pröll Austria 1972/1973 Annemarie Moser-Pröll Austria 1973/1974 Annemarie Moser-Pröll Austria 1974/1975 Annemarie Moser-Pröll Austria 1975/1976 Rosi Mittermaier Germania 1976/1977 Lise-Marie Morerod Svizzera 1977/1978 Hanni Wenzel Liechtenstein 1978/1979 Annemarie Moser-Pröll Austria 1979/1980 Hanni Wenzel Liechtenstein 1980/1981 Marie-Therese Nadig Svizzera 1981/1982 Erika Hess Svizzera 1982/1983 Tamara McKinney USA 1983/1984 Erika Hess Svizzera 1984/1985 Michela Figini Svizzera 1985/1986 Maria Walliser Svizzera 1986/1987 Maria Walliser Svizzera 1987/1988 Michela Figini Svizzera 1988/1989 Vreni Schneider Svizzera 1989/1990 Petra Kronberger Austria 1990/1991 Petra Kronberger Austria 1991/1992 Petra Kronberger Austria 1992/1993 Anita Wachter Austria 1993/1994 Vreni Schneider Svizzera 1994/1995 Vreni Schneider Svizzera 1995/1996 Katia Seizinger Germania 1996/1997 Pernilla Wieberg Svezia 1997/1998 Katia Seizinger Germania 1998/1999 Alexandra Meissnitzer Austria 1999/2000 Renate Götschl Austria 2000/2001 Janica Kostelić Croazia 2001/2002 Michaela Dorfmeister Austria 2002/2003 Janica Kostelić Croazia 2003/2004 Anja Pärson Svezia 2004/2005 Anja Pärson Svezia 2005/2006 Janica Kostelić Croazia 2006/2007 Nicole Hosp Austria 2007/2008 Lindsey Vonn USA 2008/2009 Lindsey Vonn USA 2009/2010 Lindsey Vonn USA 2010/2011 Maria Riesch Germania 2011/2012 Lindsey Vonn USA 2012/2013 Tina Maze Slovenia 2013/2014 Anna Fenninger Austria 2014/2015 Anna Fenninger Austria 2015/2016 Lara Gut Svizzera 2016/2017 Mikaela Shiffrin USA 2017/2018 Mikaela Shiffrin USA 2018/2019 Mikaela Shiffrin USA 2019/2020 Federica Brignone Italia 2020/2021 Petra Vlhova Slovacchia 2021/2022 Mikaela Shiffrin USA 2022/2023 Mikaela Shiffrin USA 2023/2024 Lara Gut-Behrami Svizzera 2024/2025 Federica Brignone Italia

Proell, la dominatrice: Brignone fa il bis

L’atleta che ha conquistato più Coppe del mondo è l’austriaca Annemarie Moser Proell che ne ha vinte sei, il suo è stato un vero e proprio dominio visto che dal 1970 al 1975 è il suo nome a farla da padrone con 5 successi, dopo tre anni di intermezzo arriva anche la sesta vittoria nella stagione 1978/1979. Alle sue spalle con 5 successi c’è la statunitense Mikaela Shiffrin, mentre a chiudere il podio ci pensa un’altra atleta a stelle e strisce, la leggendaria Lindsay Vonn con 4. Nella stagione 2019/2020 il primo successo dell’Italia firmato da Federica Brignone che nel 2025 ha fatto il bis.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Austria leader con 17 vittorie, la Svizzera insegue

L’Austria è la nazione che ha vinto più Coppa del Mondo di sci femminili con 17 successi, al secondo posto la Svizzera con 12 trionfi, poi gli Usa con 9, la Gerrmania a 4, Svezia e Croazia 3, Canada, Liechtenstein e Italia 2, Slovenia, Slovacchia e Francia 1.

Chi ha vinto più gare di Coppa del Mondo di sci femminile

Al primo posto di questa classifica troviamo ancora una volta Mikaela Shiffrin che nel 2025 ha raggiunto un traguardo eccezionale: le 100 vittorie in Coppa. Successi che sono arrivati principalmente in slalom con oltre 60 vittorie ma che hanno visto la statunitense salire sul gradino più alto del podio in tutte le specialità (anche in combinata e parallelo). Al secondo posto c’è la sua connazionale Lindsey Vonn con 82 vittorie, al terzo l’austriaco Proell con 62. La prima italiana in classifica è Federica Brignone con 37 successi.