Coppa del Mondo snowboard cross: a Montafon Italia fuori dal podio, trauma cranico per Visintin

10-12-2021 17:12

Italia senza podi nella seconda tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross sulla pista di Montafon, in Austria. La gara femminile, vinta dalla britannica Charlotte Bankes davanti all’australiana Belle Brockhoff e alla francese Chloe Trespeuch, ha registrato la prematura uscita di scena nei quarti di finale di Michela Moioli, estromessa al pari di Francesca Gallina. Così la migliore delle azzurre è stata Sofia Belingheri, fra i migliori risultati della carriera con il sesto posto, alle spalle di Eva Samkova nella finalina di consolazione.

La gara maschile ha premiato invece l’austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle, il quale ha preceduto nella big final lo statunitense Nick Baumgartner e i due tedeschi Umito Kirchwehm e Martin Noerl. Sesta posizione per Tommaso Leoni, appena una posizione meglio di Lorenzo Sommariva, settimo, mentre nei quarti di finale è uscito Omar Visintin e Matteo Menconi. L’altoatesino, entrato in contatto con un avversario nella batteria dei quarti di finale, si è procurato un trauma cranico e un infortunio al gomito destro che è in corso di valutazione. Il prossimo appuntamento con il circuito è fissato sabato 18 dicembre a Cervinia.

Comunicato Stampa FISI

