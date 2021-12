Coppa del Mondo snowboard cross, Moioli e Sommariva vincono la gara a squadre a Montafon

11-12-2021 23:18

Pronto riscatto per la squadra italiana di snowboardcross nella prima prova a squadre stagionale, valevole per la Coppa del mondo a Montafon, in Austria. Dopo i mancati podi nella prima giornata, con la sfortuna dell’infortunio occorso a Omar Visintin, la coppia formata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si è presa di forza uno straordinario successo.

I due azzurri, che hanno letteralmente fatto il vuoto dietro a loro in ogni turno, hanno poi dominato la finale con Sommariva, capace di guadagnare più di un secondo sulla concorrenza, e Moioli abilissima a gestire al meglio l’ampio vantaggio. Alle spalle del duo italiano si è piazzata la Repubblica Ceca con Jan Kubicik ed Eva Samkova, terza piazza per la Francia con Quentin Sodogas e Chloe Trespeuch. Al via anche la coppia formata da Tommaso Leoni e Sofia Belingheri: i due sono arrivati fino alla small final, collezionando il settimo posto finale.

Comunicato Stampa Fisi

