Coppa Italia 2021-2022, Fiorentina-Benevento: le probabili formazioni

Alle ore 21.00 a Firenze, questa sera andrà in scena Fiorentina-Benevento, gara valida per i sedicesimi di finale di coppa Italia. I viola di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento magico e dopo le tre vittorie consecutive in campionato vuole allungare la striscia nel match di Coppa Italia in programma alle 21 al Franchi contro il Benevento nei sedicesimi di finale. Dall’altro lato del campo, però, ci sarà una squadra altrettanto in salute: i campani di Fabio Caserta, infatti, hanno vinto le ultime quattro gare di Serie B.

Spazio al turnover in casa viola. Tra i pali, considerata l’indisponibilità di Dragowski, Terracciano parte davanti a Rosati, mentre in difesa spazio a Venuti e Igor. A centrocampo spazio a Pulgar e Benassi. Possibilità di vedere il russo Kokorin nel secondo tempo.

Sono ventiquattro i convocati del tecnico Caserta per il match di Coppa Italia in programma domani sera tra Fiorentina e Benevento. Tutti a disposizione del tecnico, a eccezione degli infortunati Letizia e Foulon.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Pulgar, Maleh; Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. All. Caserta

