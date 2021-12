Coppa Italia 2021-2022, Venezia-Ternana: le probabili formazioni

14-12-2021 08:45

Archiviata la 17a giornata di campionato di Serie A, Venezia-Ternana si affrontano nel primo incontro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

I lagunari, dopo aver ottenuto un prezioso pareggio contro la Juventus, affrontano i rossoverdi. In palio c’è l’accesso agli ottavi e la sfida all’Atalanta di mister Gasperini. Il tecnico Paolo Zanetti ha preannunciato diversi cambi di formazione: “Giocheranno praticamente tutti quelli che non sono scesi in campo sabato contro la Juventus”. Quindi spazio ad un 4-3-3 con Forte punto di riferimento centrale.

Anche mister Lucarelli è molto propenso ad attuare un nutrito turn over in vista dell’impegno in laguna. Out Agazzi, Palumbo, Paghera e Partipilo. Sono stati preservati Iannarilli, Sorensen, Furlan e Koutsoupias. Debutterà Krapikas tra i pali con Boben e Kontek che dovrebbero guidare il reparto difensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3) Lezzerini, Mazzocchi, Svoboda, Molinaro, Schnegg, Kiyine, Peretz, Heymans, Sigurðsson, Forte, Bjarkason. All. Zanetti

TERNANA (4-2-3-1) Krapikas, Ghiringhelli, Boben, Kontek, Celli, Proietti, Salzano, Peralta, Pettinari, Capone, Mazzocchi. All. Lucarelli

