Coppa Italia 22-23, Udinese-Monza: le probabili formazioni

Questa sera alle ore 21:00 alla Dacia Arena di Udine, andrà in onda il match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Monza: friulani che vogliono andare avanti in Coppa Italia per dare continuità all’ottimo inizio di campionato, brianzoli che tentano il colpaccio.

SOlito modulo confermato per Sottil, ovvero il 3-5-2, ma potrebbero variare in alcuni interpreti, come l’avvicendamento in porta tra Padelli e Silvestri e il meritato turno di riposo per Pereyra.

Tra le fila del Monza invece potrebbe far esordire Cragno, pronto a dirigere la difesa a 3 composta da Carboni, Marì e Marlon.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

Monza (3-5-2): Cragno; Carboni, Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, Sensi, D’Alessandro; Caprari, Gytkjaer. All. Palladino