Coppa Italia, Conegliano piega Busto Arsizio e va in finale

05-01-2022 18:38

Conegliano ha battuto Busto Arsizio per 3-1 (25-16; 24-26; 25-16; 25-23) al PalaEur di Roma, conquistando la finale della Coppa Italia 2021-2022 di volley.

Le Pantere hanno centrato la loro sesta finale consecutiva e domenica difenderanno il titolo contro Novara, già in finale per il forfait di Chieri causa Covid. Le campionesse d’Europa si sono imposte grazie ai 32 punti di Paola Egonu, e ai 13 di Kathry Plummer e Robin De Kruijf. Non sono bastate a Busto Arsizio le buone prestazioni di Alexa Gray e Camilla Mingardi.

OMNISPORT