Coppa Italia: - Designati gli arbitri dei quarti di finale

Sta per alzarsi il sipario sui quarti di finale della Coppa Italia; domani in campo Inter e Milan per la prima sfida della settimana. Mercoeldi sarà la volta di Atalanta-Lazio e Juventus-Spal, mentre giovedì sera chiuderà napoli-Spezia.

Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021:

INTER – MILAN Martedì 26/01 h.20.45

VALERI

DEL GIOVANE – COLAROSSI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – LAZIO Mercoledì 27/01 h. 17.45

PAIRETTO

TEGONI – FIORITO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS – SPAL Mercoledì 27/01 h. 20.45

PEZZUTO

ROCCA – ROBILOTTA

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – SPEZIA Giovedì 28/01 h. 21.00

FOURNEAU

GALETTO – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

OMNISPORT | 25-01-2021 12:52