Non c’è stata partita e non c’è stata storia nell’andata delle semifinali della Coppa Italia donne. In casa del Milan, le bianconere della Juventus si sono imposte per 6-1, chiudendo in vantaggio già il primo tempo per 2-0. Reti di Girelli, Nilden, ancora Girelli, Rosucci e doppietta di Bonfatini, gol della bandiera al 93′ di Thomas. Il 6-1 finale elimina i dubbi sul periodo di scarsa forma delle campionesse d’Italia.

