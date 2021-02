Coppa Italia, finale Juventus-Atalanta: crolla il Napoli di Gattuso

Juventus-Atalanta sarà la finale della Coppa Italia 2020/2021: la squadra di Gasperini ha battuto per 3-1 il Napoli al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno, dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio Maradona. Zapata e Pessina con una doppietta portano gli orobici in finale (la seconda in tre anni), si aggrava la crisi degli uomini di Gattuso.

LA GARA

Primo tempo di marca decisamente nerazzurra, la squadra di Gasperini prende subito il comando delle operazioni e va avanti di due reti dopo poco più di un quarto d’ora: al 10′ la Dea sblocca il match con un gran destro dal limite dell’area di Zapata, il raddoppio arriva al 16′ e vede ancora una volta il colombiano protagonista, con una sponda che permette a Pessina di trovare il 2-0. La squadra di Gattuso fatica a reagire, è la Dea ad avvicinarsi maggiormente al terzo gol con Muriel.

Napoli più reattivo e determinato nella ripresa: Ringhio inserisce Politano per Elmas e schiera i suoi con un assetto decisamente più offensivo, con l’ex attaccante dell’Inter sulla destra nel tridente dei trequartisti con Lozano e Insigne e Osimhen punta centrale.

Il nuovo assetto dà i suoi frutti, al 53′ una conclusione di Bakayoko respinta da Palomino finisce tra i piedi di Lozano che contro Gollini dopo una prima parata non sbaglia e dimezza lo svantaggio. L’Atalanta non si spaventa, Gasperini inserisce Ilicic e i nerazzurri collezionano una serie di chance pericolose con lo sloveno e Pessina: Ospina fa buona guardia.

Dopo un’occasione di Osimhen sventata da Gollini, l’Atalanta fa tris: Ilicic libera Zapata che smarca Pessina, che con un tocco morbido firma la sua doppietta personale e il terzo gol dei padroni di casa. Ultimi minuti senza sofferenza per la Dea, che conquista la sua seconda finale in tre anni.

OMNISPORT | 10-02-2021 22:41