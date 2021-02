Napoli, Giuntoli rimanda Gattuso a fine anno

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ai microfoni della Rai ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Siamo tutti con l’allenatore. Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Poi a fine anno tireremo le conclusioni”.

Secondo le indiscrezioni, i rapporti tra lo staff tecnico, Gattuso e la proprietà del club sarebbero ormai ai minimi termini: l’allenatore potrebbe essere esonerato in caso di doppia sconfitta contro Atalanta e Juventus.

OMNISPORT | 10-02-2021 21:17