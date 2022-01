Coppa Italia, Mazzarri: "Sono comunque contentissimo"

19-01-2022 21:59

Ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Cagliari Mazzarri ha analizzato la sconfitta in Coppa Italia per mano del Sassuolo: “Sono contentissimo. C’erano ragazzi che non giocavano da tanto e alcuni esordienti, contro una squadra di qualità come il Sassuolo”.

Mazzarri ha un rimpianto: “Peccato per il gol annullato per un fuorigioco millimetrico, ce la saremmo giocata fino alla fine. Sono contento che tutti abbiamo provato pressare e giocare secondo la nostra idea di calcio”.

