Coppa Italia Serie C: la finale Juventus Next Gen – Vicenza all'Allianz Stadium

L'andata del 2 marzo si giocherà nella casa della prima squadra bianconera. Non sarà l'unica novità prevista

21-02-2023 15:48

L’Allianz Stadium apre i suoi cancelli per ospitare la finale di andata della Coppa di Serie C, in programma il 2 marzo, tra Juventus Next Gen e Vicenza. La casa della prima squadra bianconera, dunque, per il primo atto della finale della competizione che la Next Gen ha già vinto una volta. Non sarà questa l’unica novità prevista per la partita. Per la prima volta, infatti, una partita di Serie C avrà anche l’ausilio del Var. Sarà, insomma, gara da seguire per tanti motivi. In casa Juve si attendono una buona affluenza di pubblico.