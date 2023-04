Cordoba: "Contro il Benfica, serve un'Inter compatta"

L'ex difensore colobiano, eroe del Triplete, ha presentato la sfida Champions di San Siro sulle colonne della Gazzetta dello Sport

19-04-2023 10:52

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, una bandiera dell’Inter nonché eroe del Triplete, Ivan Ramiro Cordoba, ha presentato la partita di questa sera contro il Benfica a San Siro, ritorno dei quarti di finale di Champions, dopo il 2-0 nerazzurro dell’andata: “A Lisbona ha convinto tutti: sono stati più i meriti dell’Inter che i demeriti del Benfica. Il poco che ha fatto la squadra portoghese è dipesa dal gioco e dall’atteggiamento dei nerazzurri: una squadra molto forte è stata disinnescata con intelligenza. Adesso bisogna completare il lavoro”.

E ancora: Che tipo di partita dovrà fare l’Inter in questa sfida di ritorno? Una partita solida, nient’altro. Serve una squadra compatta difensivamente, in cui tutti si aiutano con armonia, come collettivo. Non parlo solo di chi deve difendere davanti a Onana, ma di centrocampisti e attaccanti. A mio avviso è importante non dare ai rivali l’impressione di poter rimettere la testa nel match: se questo succedesse, sarebbe pericoloso”.