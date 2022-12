Corea del Sud, Costa: "Ce lo siamo meritati"

02-12-2022 19:04

Il vice allenatore della Corea del Sud Sergio Costa, oggi in panchina a guidare i suoi, ha parlato in conferenza stampa della storica vittoria sul Portogallo che è valsa l’accesso agli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar.

La Corea del Sud ha superato la fase a gironi della Coppa del Mondo per la prima volta dal 2010, anche in quell’occasione chiudendo il girone con quattro punti.

Queste le sue parole riportate da TMW:

“Siamo davvero contento. Ce lo siamo meritati, sapete? Per tutto quello che abbiamo fatto nelle tre gare. Il risultato contro il Ghana è stato totalmente ingiusto, con l’Uruguay abbiamo giocato in maniera ottima. Siamo una grande nazionale come lo è il Portogallo, piena di valori individuali, organizzati e competente, siamo riusciti a realizzare il nostro piano di gioco e raggiungere quello che era un nostro obiettivo. Questa vittoria è per tutto il popolo coreano, che ci sostiene molto, per il nostro giocatori e per mister Paulo Bento”.