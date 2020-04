Un altro calciatore scende in campo concretamente in questo periodo di grandissima emergenza. Antonio Rudiger, difensore attualmente in forza al Chelsea, ha deciso di coprire i costi di tre mesi di pasti delle infermiere del Berlin Charité, l’ospedale dove è nato.

"Li ho contattati poco prima di Pasqua chiedendo come avrei potuto dare una mano" ha spiegato l’ex della Roma, che è nel giro della nazionale tedesca.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 14:27