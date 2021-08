Cosenza, Zaffaroni: "Ai ragazzi dico 'dobbiamo dare di più"

Marco Zaffaroni, tecnico del Cosenza, ha analizzato la gara di domani in casa del Brescia valida per la seconda giornata del campionato di Serie B: “Sappiamo che devono arrivare altri giocatori, ma sappiamo che spesso certe situazioni si risolvono negli ultimi 3-4 giorni di mercato. Questo perché chi vende ha il coltello dalla parte del manico”.

Il Brescia? “E’ una squadra forte, costruita per ambire alle prime posizioni di classifica. Contro la Ternana hanno vinto e dominato in larghi tratti della partita. Vogliamo cercare di metterli in difficoltà con le nostre armi nonostante la nostra situazione in termini di rosa”.

Obiettivi? “Sappiamo che la nostra strada è difficile, ma possiamo farcela. Sono consapevole dei problemi ma non rinnego la scelta che ho fatto. Ai ragazzi spesso dico che ciò che sono abituati a fare qui, in questa situazione, non basta. In ogni caso non sarà una passeggiata”

