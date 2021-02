Cossu, condizioni stabili: per ora resta in prognosi riservata

Sono stabili le condizioni di Andrea Cossu. L’ex centrocampista del Cagliari e attuale dirigente del club rossoblù, è stato vittima sabato di un grave incidente stradale.

Cossu, che è stato immediatamente trasportato all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione e, secondo quanto annunciato dalla stessa struttura ospedaliera, è tutt’ora in prognosi riservata in attesa di ulteriori controlli.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex centrocampista ha riportato fratture alla scapola, alla spalla e alle costole e dalla TAC alla quale stato sottoposto sono emersi anche problemi alla milza, un trauma toracico ed un trauma facciale.

Cossu, 40 anni, ha comunque passato bene la notte, non sono sopraggiunte nuove complicazioni e non è in pericolo di vita. Ulteriori esami ai quali è stato sottoposto nel corso della mattinata, hanno inoltre escluso lesioni celebrali e al midollo.

OMNISPORT | 21-02-2021 13:25