Covid, Giorgia Duro rompe il silenzio sulle condizioni di Belotti

Giorgia Duro ha deciso di rompere il silenzio sulle condizioni di salute di suo marito, l’attaccante del Torino Andrea Belotti, e ha deciso di farlo condividendo le sue emozioni in alcune stories su Instagram. Gioia e timori si alternano, per via di una situazione inimmaginabile. Il 22 febbraio scorso è nata la sua bambina, Vittoria, la loro primogenita ma la sua venuta al mondo è coincisa con la scoperta della positività del papà e l’inizio del suo isolamento. La trafila dei controlli, il monitoraggio e l’impossibilità di potersi ricongiungere a Giorgia e alla loro prima figlia: come chiunque altro, Belotti attende, aspetta che la malattia sia un tassello complicato e dall’epilogo sereno di questo ultimo anno. E di poter compiere quei gesti rimandati, fino ad ora a causa della sua positività.

Covid, come sta Belotti: parla la moglie

E’ anche di questo risvolto della malattia che Giorgia parla, di cui racconta in brevi frammenti della sua vita quotidiana di mamma appena rientrata a casa. Così, senza filtri, senza celare i cambiamenti nel fisico e nel viso, i cui tratti sono l’alternanza di quei sentimenti che velatamente si affacciano alla finestra social.

“Negli ultimi mesi della mia gravidanza mi sono immaginata tante volte il mio ritorno a casa..

La vita però, ancora una volta, ha voluto “cambiare i nostri piani” e noi nonostante l’amarezza abbiamo tirato su la testa e non ci siamo lasciati scoraggiare perché nonostante ci stessero rubando il nostro tempo, avevamo con noi Vittoria che è riuscita a colmare ogni distanza.

Nonostante tutto se non fosse stato per la bravura e la professionalità di Giada e Federica @gcubevents la mia casa non sarebbe stata questo arcobaleno di colori stupendi che ha riempito il mio cuore.

Ci siamo parlate poco, ma loro hanno capito in pieno e mi hanno sorpresa, strappandomi più di un sorriso..

Grazie per la cura, la delicatezza, l’attenzione e la precisione, era tutto talmente bello che non sarei mai riuscita ad immaginarlo così..

@gcubevents 🌈🎠✨🎀

@maratornabene 🍰🧁”, aveva scritto su Instagram la Duro per descrivere il ritorno a casa dopo il parto.

Giorgia Duro parla di Belotti: “Stiamo tutti bene”

Dopo i ringraziamenti, nelle stories, la moglie del calciatore non manca di rispondere a quanti le hanno scritto. Come sta Andrea, colpito dal Covid come altri compagni, è condiviso e comunicato, come il resto, in maniera semplice e autentica da parte di Giorgia.

“Stiamo tutti bene, sono tranquilla anche se manca ancora l’ultimo tassello per la completa felicità”, ha detto rassicurando così quanti le hanno scritto per conoscere le condizioni di salute del capitano del Toro. “E’ stato un rientro a casa diverso da quanto mi ero immaginata – ha aggiunto sui social dopo che, lo scorso 22 febbraio, ha dato alla luce la piccola Vittoria – ma sono fiduciosa che tutto faccia il suo corso e che la famiglia si possa riunire”. L’auspicio di Giorgia che, attende come sua figlia che tutto ciò sia finito.

VIRGILIO SPORT | 09-03-2021 15:27