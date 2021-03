Icardi e Belotti nel mirino di due club, no a Napoli per Sarri

Le grandi manovre di mercato per la prossima estate sono già partite. Covid o non Covid, emergenza economica o meno, le big si stanno già attrezzando per i prossimi colpi e tra gli obiettivi dichiarati ci sono soprattutto gli attaccanti. Tra le big se l’Inter può – Suning permettendo – contare su un tris d’assi come Lautaro-Lukaku e Sanchez, molte altre hanno bisogno di completare o svecchiare la rosa. La Juve che già ora fa fatica con solo tre punte di ruolo e il Milan che ha in Ibra e Mandzukic due bomber assai in là con l’età, ma anche la Roma con il 34enne Dzeko, si stanno guardando intorno per piazzare il colpo giusto.

Per Santini Icardi è conteso da Juve e Milan

Un nome che andrebbe bene a tutto è quello di Mauro Icardi. Al Processo su 7Gold è Fabio Santini, l’esperto del quotidiano Libero, ad aggiornare con le ultime novità dicendo: “Icardi, è ufficiale: l’argentino lascerà il Psg. L’attaccante interessa, tra gli altri, al Milan e alla Juventus. Maurito ha comunque deciso di lasciare la Francia”.

Fabio Santini ha poi aggiunto: “Il Milan segue da tempo con interesse anche Andrea Belotti, attaccante ora in forza al Torino di Urbano Cairo”.

Si parla anche del futuro di Cristiano Ronaldo: “I bianconeri, qualora lasciassero partire il fuoriclasse portoghese, prenderebbero un grandissimo attaccante, uno che segna tantissime reti. La dirigenza della Vecchia Signora è interessata anche ad Aguero, centravanti ora in forza al Manchester City di Guardiola”.

Per Santini non sarà Sarri il prossimo allenatore del Napoli

Infine ultime news in casa Napoli: “Si fa tanto parlare di Maurizio Sarri, molti lo danno a Napoli per la prossima stagione. Io ho invece altre notizie. A me risulta che il nome davvero forte per la panchina azzurra sia quello di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore dello Spezia piace molto ad Aurelio De Laurentiis ed è il candidato numero uno per sostituire Gattuso. Il Napoli ha anche messo le mani su Mattia Zaccagni, ora al Verona. Sul gioiellino dell’Hellas c’è anche la Juventus”.

SPORTEVAI | 02-03-2021 09:46