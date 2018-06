CR7 di nuovo papà? Ecco il pancino sospetto di Georgina

La tripletta che ha permesso al suo Portogallo di pareggiare la difficile sfida con la Spagna nella prima partita del girone Mondiale in Russia ha riportato Cristiano Ronaldo al centro dei commenti di tutti gli appassionati. Con i suoi gol decisivi e la personalità da leader – che gli hanno permesso di vincere quattro volte il Pallone d’oro negli ultimi cinque anni – il fuoriclasse del Real Madrid ha dimostrato di essere superiore rispetto all’eterno rivale Messi? La disputa tra i sostenitori di CR7 e di Leo è sempre accesissima.

In attesa di tornare in campo con la su Nazionale, l’attaccante portoghese, oltre che per le sue prestazioni monstre – che gli sono valse gli elogi di addetti ai lavori e non – potrebbe avere un altro motivo per gioire: Georgina Rodriguez, infatti, ha mostrato di recente un pancino sospetto. Ospite dell’evento “Gran Canaria Swimwear fashion week”, la compagna del calciatore, che indossava un top nero e una gonna verde lime, ha fatto vedere delle curve leggermente più arrotondate del solito.

La modella spagnola aspetta un bambino da Cristiano? Per ora si tratta solo di una voce, ma l’indiscrezione circola già su tutti i siti di gossip. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del secondo figlio per la coppia – a soli sette mesi di distanza – e del quinto per Ronaldo (dopo Cristiano Ronaldo Jr., i gemellini Eva e Mateo, e la piccolissima Alana Martina).

VIRGILIO SPORT | 18-06-2018 16:47