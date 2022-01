Cremona, Spagnolo guarda avanti: “L’obiettivo è vincere e migliorare”

10-01-2022 15:02

Nonostante sia ancora giovanissimo, Matteo Spagnolo è decisamente proiettato al futuro dove spera di migliorare ancora e, soprattutto, vincere tanto.

Se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, il giocatore della Vanoli ha confermato di avere questi due obiettivi in testa parlando alla stampa nel giorno del suo compleanno.

“Dall’immediato futuro vorrei tornare a vincere tante partite con Cremona, arrivando nella migliore posizione possibile in classifica” ha dichiarato il classe 2003.

“A me piace tanto vincere e a dire la verità sono stato tanto abituato in questa maniera, visto che al Real Madrid non si perdeva quasi mai. Dunque, l’obiettivo è vincere e migliorare, sia dal punto di vista fisico che tecnico, arrivando all’estate e lavorando duro per poi vedere che cosa mi riserverà il futuro”.

Spagnolo è poi tornato sulla decisione di sposare il progetto della Vanoli quest’estate.

“Quando avevo già deciso di andare a Cremona ero in ritiro con la Nazionale maggiore, dove c’era Paolo, con cui abbiamo avuto già modo di parlare di cosa mi avrebbe riservato questa nuova avventura. Sia Coach Galbiati che Peppe Poeta sono due persone fantastiche, con tanta passione per il basket: mi stanno aiutando tanto, e Peppe è un grandissimo leader. Mi sta dando buoni consigli e alcuni trucchetti sulle giocate di furbizia che tira fuori ogni tanto”.

