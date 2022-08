Cremonese, arriva subito una papera di Radu

14-08-2022 20:58

Alla prima partita in campionato con la maglia della Cremonese è arrivato subito un nuovo errore per Ionut Radu. Al 95′ della gara con la Fiorentina sul 2-2, l’ex portiere dell’Inter non è riuscito a trattenere una palla su un cross dalla sinistra e l’ha buttata in porta.

Autorete che ha regalato così il successo al club viola per 3-2 nella prima giornata di campionato. Continua così la maledizione per Radu, dopo il noto errore nell’unica gara giocata lo scorso anno in Serie A, la sconfitta dell’Inter a Bologna.