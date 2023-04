L'allenatore grigiorosso: "Partenza contratta, poi abbiamo preso i giusti riferimenti contro una squadra di qualità".

05-04-2023 23:39

A Firenze era cominciato il campionato della Cremonese, sconfitta nelle ultime battute, e a Firenze la Cremonese sarà chiamata a una vera e propria impresa, dopo i colpacci contro il Napoli e la Roma (sempre a domicilio), il 27 aprile, per acciuffare una finale che in Coppa Italia manca dal 2014, allorché fu il Napoli a conquistare con un 3-1 il titolo.

“La Fiorentina è una squadra importante, mi sorprende non abbia una posizione migliore in classifica: ha rosa e gioco e da qualche settimana sta bene da un punto di vista fisico; la Cremonese ha sofferto la pressione nel primo tempo, poi ha sfiorato il pari nel secondo, giocando nel complesso bene; i primi 90′ si chiudono 2-0, vedremo cosa succederà a Firenze. I ragazzi si impegnano, il lavoro quotidiano non manca”: è il commento di Davide Ballardini ai microfoni di ‘Mediaset’.

Alla Cremonese la luce si è di fatto riaccesa con i cambi: “Al ritardo nelle chiusure, nonostante la densità cercata nella nostra metà campo, abbiamo reagito con un miglior posizionamento, c’era un controllo maggiore sull’avversario e il gioco è migliorato. Per la finale sarà durissima, ma ci proveremo per i tifosi che continuano a sostenerci alla grande: prima o poi tutto il lavoro che facciamo troverà soddisfazione”.