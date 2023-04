Cremonese, Ballardini scagiona l'attacco

L'allenatore grigiorosso: "Ciofani e Tsadjout hanno certe caratteristiche e l'Atalanta non lascia la profondità, paghiamo qualche superficialità".

01-04-2023 17:44

Davide Ballardini è soddisfatto nel complesso della sua Cremonese, al netto degli errori che annacquano la qualità della prestazione grigiorossa: “Prima di parlare degli episodi vorrei sottolineare la bella partita della Cremonese, forse la più bella da quando la alleno: c’è stata la giusta dose di personalità, con e senza palla; sono queste le partite che dobbiamo fare, ma non dobbiamo andare sotto per qualità di gioco e corsa. Bisogna riconoscere che dall’altra parte c’è una squadra con altri obiettivi, in forma e con molti giocatori. È necessario che alle belle prestazioni non venga aggiunta superficialità, altrimenti fai brutta figura come in occasione del secondo e terzo gol. La speranza è che da qui in avanti succeda sempre meno”.

La chiosa dell’allenatore romagnolo è dedicata all’attacco: “Non cerchiamo il lancio lungo, abbiamo le nostre caratteristiche con Ciofani e Tsadjout, non ricordo grandi parate di Carnesecchi. Davanti Ciofani e Tsadjout hanno allungato la squadra, ma giocare contro l’Atalanta non è facile, non ti lascia profondità: sono bravissimi a rientrare con 8-9 giocatori dietro la linea della palla. A me oggi gli attaccanti sono piaciuti”.