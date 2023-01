Cremonese, i convocati per Napoli: Ballardini fa subito turnover

16-01-2023 14:31

Ballardini fa subito turnover per la proibitiva trasferta della Cremonese sul campo del Napoli per la Coppa Italia, partita in programma domani. Sono tanti gli assenti in casa grigiorossa in quella che forse viene vista come una scocciatura considerato che l’obiettivo massimo è provare la difficile risalita in Serie A.

Per Ballardini, appena nominato al posto di Alvini, sono le prime convocazioni. Non partono per la Campania Radu, Ghiglione, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Torna a disposizione Vasquez. Vediamo l’elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr.

Difensori: Aiwu, Bianchetti, Hendry, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez.

Centrocampisti: Castagnetti, Meitè, Milanese, Pickel.

Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.