Cremonese, Quagliata: "Contro lo Spezia per fare la partita"

12-10-2022 15:48

In casa Cremonese, a tracciare la strada verso il match in trasferta contro lo Spezia (fischio d’inizio alle 15 di domenica 16 ottobre al “Picco”), il laterale mancino Giacomo Quagliata . Dal gol in Coppa Italia all’esordio in Campionato, quali sono le impressioni del nazionale under 21 ed ex Pro Vercelli ed Heracles Almelo? “Non abbiamo avuto partite che ci hanno permesso di esprimerci al meglio e dare valore al grande lavoro che svolgiamo durante la settimana. I risultati purtroppo non sono arrivati e questo ci rammarica profondamente, dobbiamo però proseguire su questa strada”. Le prestazioni, però sono sempre state positive. “Vero, sono state prestazioni importanti le nostre ma i punti non sono arrivati. Rimaniamo comunque sereni anche perché dalla nostra abbiamo un tifo eccezionale alle spalle che ci supporta sia in casa sia in trasferta”.

Il calendario ha penalizzato la Cremonese? “Il calendario non lo decidiamo noi, ma quel che posso dire che, anche se abbiamo incontrato avversarie al top, le prestazioni ci sono sempre state. Con lo Spezia sarà una battaglia e credo fortemente che avremo un riscatto emotivo e scenderemo in campo per fare la nostra partita e non certo per subirla”.