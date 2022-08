30-08-2022 12:12

La Cremonese si guarda intorno per il pacchetto arretrato. La formazione lombarda allenata da Alvini è ancora a caccia dei primi punti dal ritorno in Serie A, ma nonostante un calendario difficile i grigiorossi hanno fatto vedere spunti interessanti che fanno ben sperare per il futuro. Con ciò la dirigenza della Cremonese pensa a un rinforzo in difesa per dare più alternative al tecnico ex Perugia.

L’ultimo nome in lista è Marios Oikonomou, centrale classe 1992 greco attualmente in forza al Copenaghen. Oikonomou conosce già l’Italia e la Serie A, visto la sua lunga militanza (5 stagioni in totale tra massima serie e Serie B) con le maglie di Cagliari, Bologna, Spal e Bari. Per lui un totale di 43 apparizioni in A e 36 in B tra campionato e playoff, che fanno di lui un calciatore esperto e già pronto per dare manforte al reparto arretrato. Primi contatti avviati con la formazione danese e con il calciatore, che potrebbe gradire il ritorno in Italia.

