Cremonese, ritorno in A ricordando Davide Astori

14-08-2022 17:19

Era il 12 maggio 1996, ultima giornata dell’ultimo campionato vinto da Fabio Capello sulla panchina del Milan: i rossoneri si imposero per 7-1 sulla già retrocessa Cremonese, che da quel momento non avrebbe più rivisto la Serie A.

Ventisei anni dopo i grigiorossi, promossi al termine della scorsa Serie B, tornano nel grande calcio in un altro stadio-monumento, affrontando la Fiorentina al “Franchi”, in una partita che unisce le due squadre nel ricordo di Davide Astori.

Poco prima del fischio d’inizio della partita, la Cremonese ha voluto ricordare con un tweet il compianto difensore, morto nel 2018, capitano della Fiorentina, ma che proprio alla Cremonese visse la seconda stagione da professionista, in Serie C1 nel 2007-’08, sotto la guida di Emiliano Mondonico.

“Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio qui in questa città… Oggi sarà una giornata ricca di emozioni indimenticabili, com’è indimenticabile il tuo ricordo, Davide” si legge sull’account ufficiale della Cremonese come didascalia a una foto che ritrae Astori sorridente ed esultante in maglia grigiorossa.