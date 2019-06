Criscitiello su Manolas: ecco perché va al Napoli e non alla Juve

Le battaglie fra le società non sono soltanto in campo, ma spesso anche durante il calciomercato. Quando un giocatore è obiettivo comune bisogna lottare per portarlo nel proprio club e spesso si innescano delle aste al rialzo. Non sembra essere però il caso del difensore greco della Roma Kostas Manolas, che alla fine dovrebbe finire al Napoli senza troppi problemi. Ma come mai le squadre che lo volevano, la Juventus su tutte, alla fine si sono tirare indietro nella corsa a quello che è uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il panorama europeo?

Più top del top – Prova a spiegarlo l’esperto di mercato Michele Criscitiello, che nel suo consueto editoriale su Tuttomercato ha fatto luce sulla questione: “Tutti parlano di Manolas a 36 milioni e si chiedono: ma se lo prende il Napoli perché la Juve dorme? Evidentemente perché tra le mani ha qualcosa di meglio. Se la Juventus befferà le grandi europee per Matthijs de Ligt e metterà sul piatto 70 milioni di euro più bonus, significherà che vuole lanciare seriamente la sfida a chi comanda oggi”.

Un mercato da applausi – A prescindere dalle ragioni, se il Napoli dovesse davvero prendere Manolas per sostituire il partente albiol andrebbe a comporre quella che a detta di molti sarebbe la miglior coppia di centrali della Serie A: Manolas-Koulibaly. E no basta, perché il club partenopeo sta per piazzare anche un altro colpo di quelli che fanno sognare i tifosi: James Rodriguez è vicinissimo e potrebbe arrivare prestissimo l’ufficialità del suo approdo all’ombra del Vesuvio.

SPORTEVAI | 24-06-2019 09:58