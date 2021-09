Cristiano Ronaldo a segno ma il Manchester United perde con lo Young Boys

La fase a gironi della Champions League 2021/2022 si è aperta oggi con le partite tra Young Boys e Manchester United e tra Siviglia e Salisburgo.

Il gol di Cristiano Ronaldo, realizzato al 13′ su imbucata meravigliosa di Bruno Fernandes, non basta allo United: l’espulsione diretta al 35′ del primo tempo di Wan-Bissaka complica i piani degli uomini di Solskjaer. I Red Devils subiscono il pari dello Young Boys al 66′ con Moumi Ngamaleu. La formazione di Berna prova fino alla fine a ribaltare il risultato e ci riesce al 95′ con la rete di Siebatcheu che regala i tre punti agli uomini di Wagner.

Al Sanchez Pizjuan di Siviglia, nel primo tempo l’arbitro bielorusso Kulbakov decreta ben 4 rigori. Il Salisburgo ne segna uno con Sucic al 21′ e ne sbaglia due, uno proprio con l’attaccante croato e l’altro con Adeyemi, mentre Rakitic non sbaglia e riporta il risultato in parità al 44′. Nella ripresa, la formazione andalusa resta in 10 uomini per effetto della doppia ammonizione rimediata da En Nesyri e deve badare soprattutto a contenere il Salisburgo, che attacca a spron battuto ma senza ottenere l’effetto sperato.

OMNISPORT | 14-09-2021 20:59