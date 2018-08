Cristiano Ronaldo, anche la pubblicità è da record

Cristiano Ronaldo-mania a Torino. Sabato CR7 esordirà con la maglia bianconera all'Allianz Stadium, dove alcuni mesi fa conquistò i tifosi della Juventus con una splendida rovesciata in Champions League. In occasione dell'evento lo sponsor tecnico del giocatore, la Nike, ha voluto dedicare a CR7 una maxi-pubblicità per ricordare tutti i record del fuoriclasse portoghese. Il tabellone è stato affisso sulla facciata di un edificio in piazza Vittorio Veneto. Non vi sono immagini di Cristiano Ronaldo, che non viene citato neanche per nome, ma il riferimento è chiaro.

Questo il testo: "Diventa il primo calciatore in Europa a segnare più velocemente 350 gol per un’unica squadra (335 partite). Diventa il primo calciatore a realizzare 40 gol in un campionato professionistico in due stagioni consecutive. Segna in ognuno dei 90 minuti. Diventa l’unico giocatore della storia a segnare 60 o più gol in un anno solare (e fallo per quattro anni di fila). Realizza cinque gol e un assist in un'unica partita. Diventa l'unico calciatore a segnare più di 50 gol in sei diverse stagioni (consecutive). Diventa il più grande marcatore di tutti i tempi della tua squadra (451 gol). segna il maggior numero di gol in sette partite consecutive di campionato (15 gol). Vinci 15 trofei con la tua squadra. Segna 573 gol in squadre di club. Totalizza 763 presenze in squadre di club. Raggiungi per primo i 100 gol in competizioni europee per club. Segna il maggior numero di gol in competizioni europee per club (123). Segna il maggior numero di gol nel massimo torneo europeo (120 gol). Segna il maggior numero di gol in sette partite consecutive nel massimo torneo europeo (15 gol). Segna il maggior numero di gol nei cinque maggiori campionati nazionli europei (396 gol). Diventa l'unico calcaitore a segnare in 11 partita consecutive nel massimo torneo europeo. Diventa l'unico calciatore a segnare in tre finali europee. segna il record di gol in una singola edizione del massimo torneo europeo (17 gol). vinci il maggior numero di finali europee (5). vinci il maggior numero di premi come miglior giocatore di club, miglior giocare in Europa, miglior giocatore del mondo (4). Diventa l'unico calciatore a segnare dieci gol contro una squadra nel massimo torneo europeo. Vinci 5 bei palloni luccicanti. Ora dimentica tutto, e ricomincia".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 11:15