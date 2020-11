Cristiano Ronaldo e lo scambio di maglia: l'aneddoto di Rami

Adil Rami ha confessato di avere una grande collezione di maglie da calcio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , nel corso di un’intervista a ‘RMC’. Ma se sulla Pulce il difensore francese, transitato dal Milan a metà dello scorso decennio, non si dilunga particolarmente, sull’asso della Juventus racconta un particolare aneddoto.

“La prima volta che vado da Ronaldo a farmi dare la maglia, lui accetta facilmente. Poi giochiamo un’altra volta, gliela chiedo di nuovo e lui me la dà, tra l’altro prendendosi sempre la mia in cambio con grande rispetto. Un’altra volta ancora, giochiamo contro il Real e vinciamo. Gli chiedo la maglia prima della partita, lui ride e mi chiede quante ne avevo… Alla fine del match, penso di non chiederla novamente, vedo che torna nello spogliatoio super inc****to. Ci incontriamo dopo, mi chiama, viene verso di me, si toglie la maglia, aspetta che gli dia la mia e mi augura buona fortuna. Una classe immensa”.

