Cristiano Ronaldo, la rivelazione della mamma

La sconfitta con conseguente eliminazione dalla Champions League della Juventus ha suscitato molto scalpore e in diversi avranno notato un Cristiano Ronaldo deluso e irritato alla fine della partita contro l'Ajax. Sicuramente l'ha notato Edu Aguirre, giornalista molto vicino a Ronaldo: "Cristiano è molto infastidito, molto arrabbiato. L'ho salutato qui dopo la partita, era arrabbiato perché voleva al 100% questa Champions e aveva lavorato durissimo per esserci al top. Vedere questa sconfitta con la Juve ai quarti lo ha molto irritato. Ma i supereroi tornano sempre e Cristiano tornerà".

A confermare la tesi di Aguirre è stata la mamma di Ronaldo, Dolores Aveiro: "Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale. Sarà per la prossima. Cosa mi ha detto? 'Mamma, non faccio miracoli'…".

"Il campionato sta andando bene – le sue parole a margine del torneo internazionale 'Maritimo Centenario' -. In Champions è mancato un pizzico di fortuna ma non possiamo farci nulla, la vita continua".

Sulla bruciante eliminazione dei bianconeri è intervenuto anche Carlo Ancelotti: "È una grande opportunità che abbiamo, siamo l'unica italiana rimasta in Europa in questo momento, speriamo di esserci anche venerdì e se non ci saremo dovrà essere solo per il risultato e non per una prestazione non all'altezza. La Juventus non s'è fatta trovare pronta soprattutto nella seconda parte di ieri, quella decisiva – ha proseguito il tecnico emiliano – Nulla di nuovo, questa è la Champions".

"Siamo tutti sorpresi dall'Ajax, in passato ha sempre sfornato tanti giocatori, ma dalle nostre parti non è permessa una programmazione lunga perché l'opinione pubblica chiede solo i risultati. Nessuno la menzionava, ma ha costruito un ciclo con giovani di grandissimo valore. Non credo che vinceranno la Champions, ma potrei essere uno di quelli che sbaglia un pronostico".

SPORTAL.IT | 17-04-2019 15:37