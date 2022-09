Cristiano Ronaldo, parla la sorella: “Siete degli ingrati”

30-09-2022 09:11

Continua ad essere una stagione complicata per Cristiano Ronaldo che fatica con il Manchester United ma che non strappa applausi nemmeno con il Portogallo. In Nations League, infatti, la Spagna ha vinto 1-0 escludendo i rivali dalle final four e l’attaccante portoghese è stato bersagliato da stampa e tifosi. Di fronte alle illazioni dei media, ci ha pensato il CT Santos a difendere il cinque volte pallone d’oro, ma tramite i social è stata la sorella Katia Aveiro ad accusare i supporters rossoverdi.

Ecco quanto riportato su una sua storia Instagram. “I tempi attuali non mi sorprendono affatto. I portoghesi sputano nel piatto da cui mangiano, è sempre stato così. Con te sempre, mio re”. E aggiunge: “Bisogna dare una mano a chi ha sempre dato la sua al Portogallo. Ma i portoghesi sono malati, meschini, senz’anima, stupidi, ingrati e per sempre ingrati. Questo ragazzo è seduto, in ginocchio… non c’è nessuno che gli dia una mano”.