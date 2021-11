Cristiano Ronaldo, saltano i nervi: via da Manchester, il suo futuro

10-11-2021 14:48

La seconda esperienza di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe durare lo spazio di una stagione. Secondo alcune voci trapelate dall’Inghilterra, l’attaccante portoghese starebbe meditando l’addio ai Red Devils già il prossimo giugno.

Cristiano Ronaldo via da Manchester: cosa succede

L’avventura a Manchester non sta andando come previsto per CR7, sia a livello di risultati, sia a livello di spogliatoio. Per quanto riguarda il rendimento personale, Ronaldo resta impeccabile con nove reti segnate in tredici partite tra campionato e coppe. Il suo arrivo alla fine della sessione estiva di calciomercato ha però portato squilibrio all’interno della squadra di Solkjaer, che non è più riuscita ad ottenere risultati positivi con continuità.

In campionato, complici anche alcune pesanti sconfitte, i Red Devils sono precipitati a -5 dal quarto posto, una classifica inaccettabile dopo i tanti soldi investiti. Per l’ex Juventus è inconcepibile una stagione senza Champions League: se a fine anno le cose resteranno così, il suo addio sarà praticamente certo.”Non sono tornato per giocare in Europa League”, avrebbe detto.

Cristiano Ronaldo, frizioni con i compagni a Manchester

Accolto come un eroe all’Old Trafford, Ronaldo si starebbe ora facendo nemici all’interno dello spogliatoio dello United. Molti giocatori, riportano i tabloid, sarebbero contrari anche alle manie sulla dieta che CR7 vorrebbe imporre nel menù, come l’introduzione del baccalà e del polipo, oltre che il divieto dei dessert prima dei weekend.

Cristiano Ronaldo: futuro in bilico, 3 soluzioni

Tutto da capire dove potrebbe andare CR7 dopo Manchester: secondo diversi rumors, Ronaldo ha usato lo United come “parcheggio” in vista di un possibile trasferimento al Paris Saint Germain nella prossima stagione. Una eventualità per ora remota, considerando la collezione di stelle che è ora la formazione parigina, anche se un addio di Mbappé potrebbe cambiare le carte in tavola.

Inoltre c’è la suggestione Hollywood: Ronaldo più volte ha rivelato la sua ambizione di fare l’attore, e un trasferimento in Major League, magari ai Los Angeles Galaxy, potrebbe avvicinarlo al suo obiettivo. Molto difficile, se non impossibile, un ritorno allo Sporting di Lisbona, dove cominciò la sua carriera da professionista.

