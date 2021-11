Cristiano Ronaldo elogia Gasperini: "È un allenatore fantastico"

03-11-2021 12:14

Alla fine l’ha risolta ancora lui, all’ultimo respiro, ma sul campo dell’Atalanta Cristiano Ronaldo e il Manchester United hanno visto materializzarsi l’ncubo della seconda sconfitta in Champions League, scongiurata soltanto nel finale da un lampo del fuoriclasse portoghese.

Al termine del match l’ex attaccante della Juventus ha speso parole di elogio nei confronti degli orobici sottolinenando il grandissimo lavoro messo a punto da Gian Piero Gasperini:

“​Hanno un allenatore fantastico, sanno sempre cosa fare in campo. Lo so perché quando ci giocavo con la Juventus sono sempre stati un avversario difficilissimo. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, alla fine abbiamo avuto un po’ di fortuna ma questo è il calcio”. Ha confidato ai microfoni di ‘Sky Sport UK’.

Un attestato di stima corroborato dall’abbraccio tra il numero 7 e il tecnico di Grugliasco sia a fine primo tempo che al termine della sfida del Gewiss Stadium.

CR7, dal canto suo, ha quasi sempre lasciato il segno contro l’Atalanta mettendo a referto 6 gol tra il 2018 e oggi, equamente distribuiti tra Juve e Red Devils.

Tuttavia il cinque volte Pallone d’Oro non è mai riuscito ad uscire dal fortino bergamasco con l’intera posta in palio: nel 2018 segnò la rete del definitivo 2-2, pochi mesi prima del tracollo bianconero in Coppa Italia con l’Atalanta che si impose 3-0.

Nella stagione 2019-2020 saltò la trasferta nella Città dei Mille per infortunio, mentre nella passata stagione rimase a secco nel confronto risolto da Malinovskyi.

