Cristiano Ronaldo, svelato il suo segreto: 4 regole ferree

La dieta, ma non solo. Il segreto del fisico di Cristiano Ronaldo, che a 34 anni ha uno stato di forma fisica di un 24enne, passa da una serie di consuetudini, stili di vita e regole ferree che permettono al fuoriclasse portoghese di rendere al meglio.

Novella 2000 ha svelato la giornata tipo del cinque volte Pallone d'Oro, raccontando le abitudini dell'attaccante della Juventus, a cominciare dalla dieta. Ronaldo osserva un regime dietetico molto rigido: proteine magre, fibre, cereali, vitamine e sali minerali sono divisi in sei piccoli pasti giornalieri, a distanza di 3, 4 ore l'un dall'altro, per mantenere il metabolismo sempre attivo ed avere quindi sempre le energie per allenarsi. Va bene il petto di pollo ai ferri, ma senza olio nè sale.

Per quanto riguarda le bevande, bandito qualsiati tipo di alcolico: per lui solo spremute di frutta e acqua (almeno due litri al giorno).

Terza regola: i pisolini. CR7 segue una tabella specifica: sette ore e mezza di sonno al giorno divise in cinque pisolini da novanta minuti per tenere il metabolismo attivo.

Quindi gli allenamenti personali, oltre a quelli con la squadra. Anche qui il programma è fittissimo: cinque giorni su sette Ronaldo sostiene intense sedute di palestra, corsa, pilates e sessioni di nuoto nella sua piscina. Niente eccessi e poco divertimento: il segreto dell'atleta perfetto.

Intanto Ronaldo ha esultato su Instagram dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen: un secco 3-0 della Juve, a cui ha partecipato segnando un gol nel finale di partita. "Tre punti importanti, ben fatto", ha scritto il portoghese.

SPORTAL.IT | 02-10-2019 14:35